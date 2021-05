Πολεμικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ ξεκίνησε και χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας

Οι φόβοι για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνιων μαχητών με αποτέλεσμα μια νέα πολεμική σύρραξη παίρνουν σάρκα και οστά, με τον στρατό του Ισραήλ να ξεκινά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο ανελέητος βομβαρδισμός από αέρος συνεχίζεται.

«Αεροπορικές δυνάμεις και δυνάμεις εδάφους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) επιτίθενται τώρα στη Λωρίδα της Γάζας» αναφέρεται σε ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, χωρίς να δίνονται προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip.

Πυροβολικό, άρματα μάχης και πεζικό βρίσκονται στα σύνορα και πραγματοποιούν επιθέσεις, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ισραηλινού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan 11.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Τζόναθαν Κόνρικους, επιβεβαίωσε αρχικά ότι ισραηλινοί στρατιώτες έχουν μπει στον παλαιστινιακό θύλακα. Ωστόσο, μετά από αντιφατικές πληροφορίες και σύγχυση που δημιουργήθηκε, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ φέρεται να διαμηνύουν πως δεν έχουν πραγματοποιήσει -ακόμη τουλάχιστον- εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά οι χερσαίες δυνάμεις τους επιχειρούν από τα σύνορα.

Ο ανταποκριτής της εφημερίδας Haaretz και του Economist έγραψε στο Twitter: «Η γραμμή του ισραηλινού στρατού τώρα -μετά από μια σειρά αντιφατικών ενημερώσεων τις τελευταίες δύο ώρες- είναι ότι δεν υπάρχουν ισραηλινά στρατεύματα εντός της Λωρίδας της Γάζας αυτή τη στιγμή».

Μάλιστα, τη διαρροή αυτή αναπαράγει και το γαλλικό πρακτορείο, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του IDF, ενώ ακολούθησε διευκρίνιση από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής των «Times of Israel».

«Διευκρίνιση: δεν υπάρχουν επί του παρόντος στρατεύματα του IDF μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Οι δυνάμεις αέρα και εδάφους του IDF πραγματοποιούν χτυπήματα σε στόχους προς τη Λωρίδα της Γάζας».

The IDF seems to be willfully misleading foreign press about tonight’s assault on northern Gaza, making it seem as though it launched a ground invasion into Gaza.

It seems that some IDF troops entered just beyond the border, so technically inside Gaza. But not a ground invasion.

— Judah Ari Gross (@JudahAriGross) May 13, 2021