Πλήθος κόσμου έξω από την Αγία Σοφία – Ετοιμάζονται για την πρώτη προσευχή

Πλήθος πιστών μουσουλμάνων συγκεντρώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από την Αγία Σοφία, ενόψει της πρώτης επαναλειτουργίας της σήμερα, Παρασκευή, ως τεμένους και της φιέστας που ετοιμάζει για το γεγονός ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους πέρασαν τη νύχτα γύρω από το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς διαβάζοντας προσευχές και περιμένοντας την αυγή.

Some people sleep over waiting for the new iPhone, in Turkey last night people slept over for a chance to read Jumma today at #Ayasofya Subhanallah. #Eyvallah pic.twitter.com/8Tu9NBu64G

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Yeni Safak Τούρκοι αξιωματούχοι υποδέχονται τους προσερχόμενους, ενώ οι αστυνομικοί προσφέρουν μάσκα και χαλί αφού ψεκάσουν με απολυμαντικά τα χέρια τους. Τσάι και κουλούρια σερβίρονται σε ανοικτό μπουφέ.

«Η Αγία Σοφία είναι έτοιμη για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή σήμερα, μετά από 86 χρόνια», δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας της Κωνσταντινούπολης, Αλί Γιερλικάγια, ενώ ο Αλί Ερμπάς, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) ανακοίνωσε τον διορισμό τριών ιμάμηδων και πέντε μουεζίνιδων για το «τέμενος Αγία Σοφία».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο μνημείο, ο κυβερνήτης ανέφερε πως «όλοι ανυπομονούν να παρευρεθούν στις ειδικές προσευχές με μεγάλο ενθουσιασμό».

July 24, 2020 , Fatıh, İSTANBUL- I am on way to #HagiaSophia and right now in the middle of the crowd. Security is highly tightened an hour before the historic opening of the newly converted #Ayasofya as a mosque. pic.twitter.com/3DZH6lBMzd

