Παραιτήθηκε από βουλευτής ο αδερφός του Μπόρις Τζόνσον

Την παραίτησή του από βουλευτής των Συντηρητικών υπέβαλε ο Τζο Τζόνσον, αδερφός του Βρετανού πρωθυπουργού.

Με ανάρτησή του στο twitter, o Τζο Τζόνσον αναφέρει ότι βρέθηκε ανάμεσα στην οικογενειακή αφοσίωση και το εθνικό συμφέρον, προσθέτοντας πως τα δύο αυτά κεφάλαια προκάλεσαν μεγάλη ένταση για τον ίδιο.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest – it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout

— Jo Johnson (@JoJohnsonUK) September 5, 2019