Μεντβέντεφ: Παραιτείται η ρωσική κυβέρνηση

Την παραίτησή της υποβάλλει η ρωσική κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στον απόηχο της ομιλίας του προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ευχαρίστησε τη ρωσική κυβέρνηση για τη δουλειά που έκανε, ενώ γνωστοποίησε ότι θα συναντηθεί με κάθε υπουργό, σε συνέχεια της ανακοίνωσης Μεντβέντεφ για την παραίτηση.

BREAKING: Medvedev announces resignation of Russian gov’t following Putin’s address to parliament https://t.co/UOWcO8Ozx7 pic.twitter.com/w5qU3L6cLy

— Sputnik (@SputnikInt) January 15, 2020