Παραδοχή από γερμανικό ΥΠΕΞ: Εργαλεία βασανισμού τρόικα και μέτρα λιτότητας

Σε μία πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση προέβη ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας σε συνέντευξή του στο Der Spiegel.

Συγκεκριμένα, ο Χάικο Μάας μιλώντας για την αντιμετώπιση της κρίσης που δημιουργεί ο κορωνοϊός, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «χρειαζόμαστε ταχεία βοήθεια χωρίς ‘εργαλεία βασανισμού’, όπως η τρόικα ή τα σκληρά μέτρα λιτότητας».

«Έχουμε προτείνει ένα πακέτο που θα συγκεντρώσει περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια ευρώ – περισσότερα από όσα έχουν ποτέ ενεργοποιηθεί», συνέχισε ο κ. Μάας.

FM @HeikoMaas in his interview with @derspiegel: “In this crisis, we need rapid help without ‘torture tools’ such as a troika or tough austerity measures. We have proposed a package adding up to over 500 billion euros – more than has ever been activated.” @HeikoMaas [1/2] pic.twitter.com/bH4qnYeAB2

