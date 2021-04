Παγκόσμιος θρήνος για το θρησκευτικό Χέιζελ στο Ισραήλ: Σκηνές σοκ από το ποδοπάτημα στο Όρος Μερόν (βίντεο)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Σοκαρισμένη η παγκόσμια κοινότητα από την τραγωδία στο Ισραήλ, εκεί όπου κατά τη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στο όρος Μερόν, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, πλήθος κόσμου ποδοπατήθηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 44 άνθρωποι.

Η θρησκευτική γιορτή μετατράπηκε σε καταστροφή, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέρρευσε τμήμα των κερκίδων που είχε στηθεί στο σημείο των εορτασμών σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Στο σημείο υπήρχαν από 30.000 κόσμος ενώ σύμφωνα με συμμετέχοντες οι συγκεντρωμένοι ξεπερνούσαν τους 60.000.

Μετά την κατάρρευση του τμήματος της κερκίδας, ο κόσμος πανικοβλήθηκε με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σκηνές χάους. Όπως θα δείτε και εσείς στο που δημοσίευσε στο Twitter η DW, συγκεντρωμένοι προσπαθούσαν να βρουν έξοδο διαφυγής, όμως η μάζα των προσκυνητών ήταν τόσο μεγάλη που κατέστη αδύνατο να αποφευχθεί το μοιραίο.

In Israel, at least 44 people have been killed in a stampede at a religious festival, where ultra-Orthodox Jews had come together for an all-night prayer and dance celebration. pic.twitter.com/6ivY1YR6cQ — DW News (@dwnews) April 30, 2021

“Ήμουν μέσα στο πλήθος. Είχε περίπου 60 με 70 χιλιάδες κόσμο, δεν υπήρχε καθόλου χώρος. Αρκετοί άρχισαν να πέφτουν στο έδαφος”, ανέφερε συγκλονισμένος, ένας νεαρός για την κόλαση που έζησε.

“Καταμετρήσαμε 38 νεκρούς επιτόπου, όμως έχουμε κι άλλους (τραυματίες που κατέληξαν) σε νοσοκομείο”, δήλωσε εκπρόσωπος του κέντρου άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού). Από την πλευρά του το νοσοκομείο Ζιβ, ένα από αυτά στα οποία διακομίστηκαν δεκάδες από τα 100 και πλέον θύματα, ανέφερε πως καταμετρά έξι νεκρούς, κατά συνέπεια το σύνολο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία ανέρχεται σε τουλάχιστον 44.

Breaking: At least 28 dead, 100+ injured, after a platform collapsed at a festival in Meron, Israel. pic.twitter.com/fTmH4pPhTd — PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 29, 2021

H εβραϊκή θρησκευτική γιορτή του Λαγκ Μπα Ομέρ στους πρόποδες του όρους Μερόν είναι η μεγαλύτερη συνάθροιση που έγινε στο Ισραήλ από την έναρξη της πανδημίας με δεκάδες χιλιάδες να συμμετέχουν παρά τις ανησυχίες για τη διασπορά του κορoνοϊού. Δεκάδες ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και οι τραυματιοφορείς τοποθέτησαν τις σορούς των θυμάτων καλυμμένες στο έδαφος. Η αστυνομία κάλεσε όλους να εκκενώσουν το χώρο.

H Κύπρος στο πλευρό του Ισραήλ

Συλλυπητήρια εξέφρασε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στον λαό του Ισραήλ για την τραγωδία, που σημειώθηκε στο όρος Μερόν.

“Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με το λαό του Ισραήλ και τις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν κατά την τραγωδία στο Όρος Μερόν”, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter o Πρόεδρος.

Από την πλευρά του, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, εξέφρασε και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης προς τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάπι Ασκενάζι.

Σε μήνυμά του στο Twitter, o κ. Χριστοδουλίδης έγραψε ότι «οι σκέψεις μας πάνε στους Ισραηλίτες μετά το καταστροφικό ποδοπάτημα» στη θρησκευτική γιορτή στο όρος Μερόν, που είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια ζωών.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε, σε επικοινωνία του με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάπι Ασκενάζι, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και ευχές για γρήγορη ανάρρωση όσων τραυματίστηκαν.

Συλλυπητήρια για το δυστύχημα και από την ΕΕ

Η ΕΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της για το δυστύχημα δια του εκπροσώπου της Κομισιόν, υπεύθυνου για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων Πίτερ Στάνο, ο οποίος αναφέρει:

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της σε οικογένειες και φίλους των θυμάτων και στον λαό του Ισραήλ και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες”.

Israel: 🇪🇺 expresses deepest condolences to families and friends of the victims of the tragedy at #MountMeron & to all people in🇮🇱 and extends wishes for a quick recovery to those hurt https://t.co/Ublfea8mCT — Peter Stano (@ExtSpoxEU) April 30, 2021

