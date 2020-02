Παγκόσμια στήριξη στο 9χρονο αγόρι-θύμα μπούλινγκ από την Αυστραλία (vid)

Διεθνή κινητοποίηση για τις δραματικές συνέπειες του μπούλινγκ στα σχολεία έχει προκαλέσει ένα συγκλονιστικό βίντεο, στο οποίο εικονίζεται ένα 9χρονο αγόρι από την Αυστραλία, σε άθλια ψυχολογική κατάσταση, αφότου συμαθητής του τον κορόιδεψε επειδή πάσχει από νανισμό.

Η Γιαράκα Μπέιλ ανέβασε το βίντεο στο οποίο το παιδί της κλαίει σπαρακτικά και ζητάει να βάλει τέλος στη ζωή του, σε μία προσπάθεια να κινητοποιήσει όλους τους γονείς να ενημερωθούν για τις συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού.

«Αυτό κάνει το μπούλινγκ», ακούγεται να λέει η μητέρα στο βίντεο, το οποίο μετρά μέχρι στιγμής περί τα 14 εκατομμύρια χτύπηματα.

Διασημότητες, περιλαμβανομένου του ηθοποιού Χιου Τζάκμαν και του μπασκετμπολίστα Ενές Καντέρ μίλησαν ανοιχτά για το θέμα, ενώ γονείς σε άλλες χώρες έδειξαν το βίντεο μηνύματα στα παιδιά τους.

Quaden – you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

Ο αμερικανός κωμικός Μπραντ Γουίλιαμς δημιούργησε επίσης τη σελίδα GoFundMe (Χρηματοδοτήστε με), μέσω της οποίας έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150.000 δολάρια για να μπορέσει να επισκεφθεί το παιδί την Ντίσνεϊλαντ. «Δεν είναι μόνο για τον Κουάντιν, είναι για όλους όσοι έχουν υποστεί μπούλινγκ στη ζωή τους και τους έχουν πει ότι δεν είναι αρκετά καλοί», έγραψε ο Γουίλιαμς. Τα χρήματα που θα περισσέψουν από το ταξίδι, θα διατεθούν σε οργανώσεις κατά του μπούλινγκ.

The world is behind you

The @celtics are behind you Champ

Love the jersey, Why don’t we get you to one of our games. ☘️

Front row seat 🙌#QuadenBayles#WestandwithQuaden pic.twitter.com/Yipd52uT29

— Enes Kanter (@EnesKanter) February 20, 2020