Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν το έριξε στο… τζόκινγκ

Τζόκινγκ γύρω από την ευρωπαϊκή γειτονιά και το πάρκο Σενκαντενέρ επέλεξε να κάνει η Πρόεδρος της Κομισιόν, για να “γιορτάσει” την Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο.

“Απολαμβάνοντας τη σημερινή ημέρα χωρίς αυτοκίνητα στις Βρυξέλλες με πρωινό τρέξιμο. Ο καλύτερος τρόπος για να γεμίσουν οι μπαταρίες και να γιορτάσουμε την ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας” έγραψε στον λογαριασμό της στο τουίτερ, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Enjoying today’s car-free day in Brussels with a morning run. Best way to recharge batteries and celebrate EU #MobilityWeek.

Wishing you all a happy Sunday! pic.twitter.com/EwRcAPxu50

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2020