Ουγγαρία: 4 πτώματα βρέθηκαν κατά την ανέλκυση του σκάφους που βυθίστηκε στον Δούναβη

Τα σωστικά συνεργεία στην Ουγγαρία ανέσυραν σήμερα τέσσερα πτώματα καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση ανέλκυσης από τον πυθμένα του ποταμού Δούναβη στη Βουδαπέστη ενός σκάφους το οποίο μετέφερε Νοτιοκορεάτες τουρίστες και βυθίστηκε στις 29 Μαΐου.

Το Sirène, πλοίο μήκους 26 μέτρων, που μετέφερε 33 Νοτιοκορεάτες τουρίστες και είχε δύο μέλη πληρώματος ουγγρικής υπηκοότητας, συγκρούστηκε με το Viking Sigyn, άλλο κρουαζιερόπλοιο που έκανε τουριστικές περιηγήσεις στον ποταμό ο οποίος διαρρέει την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

Είκοσι έξι τουρίστες και δύο Ούγγροι μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους στο χειρότερο δυστύχημα που έχει σημειωθεί σε ποταμό εδώ και 50 χρόνια. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τα πτώματα όλων των θυμάτων εκτός από τέσσερις.

Salvage crews began raising the wreck of a Hungarian boat that capsized on the Danube river in Budapest last month https://t.co/PZymTq1LVC pic.twitter.com/uSSS99aCin

