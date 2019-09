Ουάσινγκτον: Πανικός από επεισόδια πυροβολισμών – Δύο νεκροί

Δύο επεισόδια με πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων επτά, σύμφωνα με την αστυνομία και μέσα ενημέρωσης, καθώς οι αρχές αναζητούν δύο υπόπτους, για τη μία από τις επιθέσεις, που πιστεύεται ότι είναι οπλισμένοι με επιθετικό τουφέκι.

Στην πρώτη επίθεση, ένας άνδρας σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν, δύο από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς που προήλθαν από διερχόμενο αυτοκίνητο. Τα θύματα στέκονταν στο προαύλιο πολυκατοικίας στη συνοικία Κολούμπια Χάιτς της Ουάσινγκτον όταν δέχθηκαν τους πυροβολισμούς, δήλωσε ο διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Στιούαρτ Έμερμαν.

Two killed, seven wounded in two Washington, DC shootings; police seek suspects: reports https://t.co/PtXLDRynpO pic.twitter.com/DY9iV5AE2X

— Reuters U.S. News (@ReutersUS) September 20, 2019