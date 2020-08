Οργή λαού στη Βηρυτό: Διαδηλωτές καλούν την κυβέρνηση να παραιτηθεί

Καθώς η Βηρυτός θρηνεί τους νεκρούς της και επικρατεί διαμάχη για το μέγεθος των ανακατασκευών, μετά την τεράστια έκρηξη της Τρίτης, μερικοί Λιβανέζοι που έχουν θυμώσει με την αντίδραση της κυβέρνησης τους, κάλεσαν σήμερα τις ξένες χώρες να ανατρέψουν τους ηγέτες του Λιβάνου και να κυβερνήσουν τη χώρα.

Αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Πλατεία Μαρτύρων, στο κέντρο της πόλης για μία διαδήλωση, ώστε να ασκήσουν κριτική στη διαχείριση της μεγαλύτερης έκρηξης στην ιστορία της Βηρυτού, από την παρούσα κυβέρνηση του Λιβάνου.

Protests are currently underway in Beirut following Lebanon's president revealing he knew about the huge stockpile of explosives at the port almost three weeks before they blew up.

