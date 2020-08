Οκτάι για Ελληνικά χωρικά ύδατα: Αν δεν είναι αιτία πολέμου αυτό, τότε τι είναι;

Δεν είναι μόνο η νέα navtex της Τουρκίας για άσκηση με πραγματικά πυρά στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Κύπρου.

Αυτή τη φορά ο αντιπρόεδρος της χώρας, Φουάτ Οκτάι, ξεπέρασε τα όριακαι σχολιάζοντας την πρόσφατη απόφαση της Αθήνας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, δήλωσε χαρακτηριστικά:

“Περιμένετε να το αποδεχθούμε αυτό; Αν αυτό δεν είναι αιτία πολέμου, τότε τι είναι;”.

#BREAKING ‘If Athens’ attempt to expand its territorial waters isn’t a cause of war, then what is?’ asks Turkish vice president

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) August 29, 2020