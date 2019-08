Οι Βραζιλιάνοι ζητούν συγγνώμη από την Μπριζίτ μετά τα σεξιστικά σχόλια του προέδρου τους

Χρησιμοποιώντας το hashtag DesculpaBrigitte [#Συγγνώμη Μπριζίτ] πολλοί πολίτες της Βραζιλίας ανήρτησαν συγκινητικά μηνύματα για τον σύζυγο του Γάλλου προέδρου, Μπριζίτ Μακρόν, μετά τα σεξιστικά και ανάρμοστα σχόλια που έκανε εναντίον της ο πρόεδρος της χώρας Ζαϊχ Μπολσονάρου.

Όλα ξεκίνησαν με τα υβριστικά σχόλια του προέδρου της Βραζιλίας Ζαϊχ Μπολσονάρου για την εμφάνιση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ, καθώς κλιμακώνεται η κόντρα των δύο ηγετών για τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο. Ο Μπολσονάρου ενστερνίστηκε ένα υβριστικό σχόλιο για την ηλικία και την εμφάνιση της Μπριζίτ Μακρόν, προκαλώντας έτσι την οργή του ίδιου του Γάλλου προέδρου ο οποίος σε δηλώσεις του σήκωσε το γάντι, αποκάλεσε «εξαιρετικά ασεβή» τα σχόλιά του και δήλωσε ότι οι Βραζιλιάνοι αξίζουν έναν καλύτερο ηγέτη.

Όπως φαίνεται στην παραπάνω ανάρτηση, οπαδός του Μποσλονάρου ειρωνεύτηκε την εμφάνιση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας – σε φωτογραφία που δεν την κολακεύει – και τη συνέκρινε με αυτή της απαστράπτουσας Μισέλ Μπολσονάρου (37 ετών) την ημέρα της ορκωμοσίας του συζύγου της. «Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ο Μακρόν έχει βαλθεί να επιτίθεται στον Μπολσονάρου;», έγραψε βραζιλιάνος χρήστης του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης, πλάι στις φωτογραφίες των δύο ζευγαριών, πριν υποστηρίξει πως ο λόγος είναι «ο φθόνος» του αρχηγού του γαλλικού Κράτους. «Μην τον ταπεινώνεις τον τύπο» και «χαχα», ήταν η αντίδραση του προέδρου της Βραζιλίας, σε ένα πρωτοφανούς αγένειας σχόλιο.

Ο διάσημος βραζιλιάνος συγγραφέας Πάολο Κοέλιο ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν στα απαράδεκτα σχόλια του Μπολσονάρου και ανήρτησε βίντεο στο οποίο έκανε λόγο για «υστερία» του προέδρου της χώρας του και ζήτησε συγγνώμη από την Μπριζίτ Μακρόν.

Brazilian writer Paulo Coelho posts video *in French* asking forgiveness of @EmmanuelMacron & the French people following Pres. Bolsonaro’s crude Facebook post attacking Brigitte Macron. #FF #DesculpaBrigitte for thousands more. https://t.co/4FCkO13dPK

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) August 27, 2019