Οδηγός Tesla κοιμόταν ενώ το αυτοκίνητο έτρεχε στον αυτόματο πιλότο (vid)

Αίσθηση έχει προκαλέσει βίντεο που καταγράφει τον οδηγό ενός Tesla να κοιμάται ενώ το όχημά του κινείται με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος ενός πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου στις ΗΠΑ.

Οι εικόνες προέρχονται από τος Λος Αντζελες και καταγράφηκαν από τη σύζυγο ενός δημοσιογράφου, που ανάρτησε το επίμαχο βίντεο στο twitter, κάνοντας λόγο για «ενοχλητικό φαινόμενο».

Το διερχόμενο αυτοκίνητο κινείται ακριβώς δίπλα στο Tesla με τον αποκοιμισμένο οδηγό, το οποίο βρίσκεται στη μεσαία λωρίδα. Η γυναίκα που βιντεοσκοπεί με το κινητό της το περιστατικό ακούγεται να λέει: «Είναι εντελώς κοιμισμένος, αυτό είναι τρελό».

Ο οδηγός έχει τα χέρια του διπλωμένα στο στήθος του αντί να κρατάει με αυτά τιμόνι – και στο τέλος του βίντεο, φαίνεται να ξυπνά και να παίρνει τον έλεγχο του οχήματος.

Ο αυτόματος πιλότος σε ένα Tesla επιτρέπει στο αυτοκίνητο να αλλάζει πορεία, να επιταχύνει και να φρενάρει αυτόματα αλλά η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ξεκαθαρίσει ότι «η ενεργή επίβλεψη του οδηγού» είναι απαραίτητη.

Ο νόμος της Καλιφόρνια δεν απαγορεύει συγκεκριμένα στους κατόχους των αυτόνομων οχημάτων να κοιμούνται στο κάθισμα του οδηγού αλλά ένα άτομο μπορεί ακόμα να συλληφθεί αν διαπιστωθεί πως θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους.

Ενας αριθμός παρόμοιων περιστατικών έχει αναφερθεί στις ΗΠΑ ενώ πέρυσι, σε απαγορεύτηκε σε έναν άνθρωπο από το Νότιγχαμ της Αγγλίας να οδηγεί για 18 μήνες μετά από βίντεο που τον έδειχνε στη θέση του οδηγού με τα χέρια πίσω από το κεφάλι του ενώ το όχημά του ήταν εν κινήσει.

@RalphNader Ralph can you do anything about stopping this disturbing phenomenon? My wife and I shot this video last week on the busy I-5 in LA. @Tesla #sleepingdrivers #unsafeatanyspeed pic.twitter.com/ADbpt0uSZ4

— Clint Olivier (@ClintOlivier) August 21, 2019