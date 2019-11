O Τζον Λέτζεντ είναι «ο πιο σέξι άνδρας εν ζωή» για το 2019

Ο Τζον Λέτζεντ ανακηρύχθηκε «ο πιο σέξι άνδρας εν ζωή» για το 2019, στον καθιερωμένο εδώ και 34 χρόνια θεσμό του περιοδικού People. «Ενθουσιάστηκα αλλά φοβήθηκα κιόλας, επειδή η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Όλοι θα θέλουν να δουν αν όντως είμαι τόσο σέξι για να κατέχω αυτόν τον τίτλο. Επίσης έρχομαι μετά τον Ίντρις Έλμπα, κάτι που δεν είναι δίκαιο και ωραίο για εμένα» δήλωσε ο Τζον Λέτζεντ που έχει ήδη τιμηθεί με 10 βραβεία Γκράμμυ στην καριέρα του.

John Legend Is PEOPLE’s #SexiestManAlive 2019: ‘I’m Excited but a Little Scared at the Same Time’ https://t.co/qBIpYSozLf pic.twitter.com/gByepXc7dN

— People (@people) November 13, 2019