Ο τυφώνας Humberto πλησιάζει τις Βερμούδες

Στην κατηγορία 3 αναβαθμίστηκε ο τυφώνας Humberto, ο οποίος πλησιάζει επικίνδυνα τις Μπαχάμες και αναμένεται να περάσει από πολύ κοντινό σημείο.

Σύμφωνα με τα Αμερικανικά ΜΜΕ, ο τυφώνας δεν πρόκειται τελικά να απειλήσει τις ΗΠΑ, αλλά αντίθετα, θα περάσει από διάφορα νησιά της Καραϊβικής.

Οι άνεμοι ξεπερνούσαν τα 200 χιλιόμετρα, με τον Humberto να φέρνει στο μυαλό των κατοίκων των Βερμούδων, τις πρόσφατες καταστροφές στις Μπαχάμες από τον τυφώνα Dorian, που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, ενώ 2.500 είναι οι αγνοούμενοι. Ήδη οι Βερμούδες είναι σε κατάσταση συναγερμού, καθώς φοβούνται τυχόν θύματα από το πέρασμα του τυφώνα.

Tropical Storm Imelda intensified rapidly Tuesday, targeting the Houston area with “life-threatening flash floods.”

“This thing went from nothing, to a tropical depression, to a tropical storm, to making landfall,” @LonnieQuinnTV says. https://t.co/HT9ThSSwQG pic.twitter.com/QIr8rbSWVf

