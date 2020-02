Ο Τραμπ «συγχαίρει» τον εαυτό του για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Επίθεση εναντίον του CNN και των Δημοκρατικών εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αναρτήσεις του στο Twitter, κατηγορώντας τους ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν την εξάπλωση του κορωνοϊού στις ΗΠΑ ως κάτι για το οποίο ευθύνεται ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι οι δικές του έγκαιρες παρεμβάσεις (σύμφωνα με όσα υποστηρίζει) έδωσαν στη χώρα «το προβάδισμα» στη μάχη με τον ιό.

«Ώστε λοιπόν ο κορωνοϊος, ο οποίος ξεκίνησε στην Κίνα και εξαπλώθηκε σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, αλλά με πολύ αργό ρυθμό στις ΗΠΑ επειδή ο πρόεδρος Τραμπ έκλεισε τα σύνορά μας και ανέστειλε πτήσεις ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ, φέρεται, σύμφωνα με τους άπρακτους Δημοκρατικούς, να αποτελεί ευθύνη του “Τραμπ”», γράφει χαρακτηριστικά στο Twitter o Αμερικανός πρόεδρος.

So, the Coronavirus, which started in China and spread to various countries throughout the world, but very slowly in the U.S. because President Trump closed our border, and ended flights, VERY EARLY, is now being blamed, by the Do Nothing Democrats, to be the fault of “Trump”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2020

Με άλλες αναρτήσεις του, ο Τραμπ κατακεραύνωσε το CNN κατηγορώντας το ότι πολιτικοποιεί τη μάχη απέναντι στο ιό. «Διάγνωση θετική: Το CNN έχει μολυνθεί από Σύνδρομο Παραφροσύνης για τον Τραμπ», αναφέρει σε tweet του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ προσθέτει ότι τα ρεπορτάζ του δικτύου προσπαθούν να προκαλέσουν πανικό, αγνοώντας οποιαδήποτε φωνή δεν κατηγορεί τον ίδιο και παραλείποντας να αναφέρουν την εξαιρετική δουλειά που γίνεται από τους επαγγελματίες της υγείας.

“Diagnosis positive: @CNN is infected with Trump Derangement Syndrome. I’m calling out CNN for irresponsibly politicizing what should be a unifying battle against a virus that doesn’t choose sides.” @trish_regan @FoxNews Like I say, they are Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2020

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί ξανά στις ενέργειές του όσον αφορά στην καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, επισημαίνοντας ότι βοήθησαν σημαντικά τις ΗΠΑ, όσον αφορά στον περιορισμό της επιδημίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, όσο οι Δημοκρατικοί σπαταλούσαν χρόνο στην «hoax» υπόθεση της παραπομπής του, προσπαθώντας να σπιλώσουν το κόμμα των Ρεπουμπλικανών, ο ίδιος έδινε εντολή για έγκαιρο κλείσιμο των συνόρων και αναστολή πτήσεων, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να έχουν ένα καίριο «προβάδισμα» στη μάχη με τον κορωνοϊό.

“Anti-Trump Network @CNN doing whatever it can to stoke a national Coronavirus panic. The far left Network pretty much ignoring anyone who they interview who doesn’t blame President Trump.” @trish_regan @FoxNews Media refuses to discuss the great job our professionals are doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2020

Πηγή: protothema.gr