Εκλογές ΗΠΑ: Ο Τραμπ με tweet αμφισβητεί για δεύτερη φορά το αποτέλεσμα

«Πολύ περίεργη» χαρακτηρίζει ο Ντάναλντ Τραμπ την στροφή του εκλογικού αποτελέσματος σε βάρος του, η οποία παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε πολιτείες-κλειδιά.

Με αυτόν τον τρόπο αμφισβητεί για δεύτερη φορά, από τα ξημερώματα σήμερα, το εκλογικό αποτέλεσμα.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020