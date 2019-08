Ο Τραμπ επαινεί τον Μπολσονάρου για τον Αμαζόνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τις προσπάθειες του Ζαϊχ Μπολσονάρου για την καταπολέμηση των πυρκαγιών στην Αμαζονία, με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο να ευχαριστεί τον Αμερικανό ομόλογό του για τη στήριξή του.

«Γνωρίζω πολύ καλά τον πρόεδρο Μπολσονάρου. Εργάζεται πολύ σκληρά για τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο και, με όλο το σεβασμό, κάνει εξαιρετική δουλειά για το λαό της Βραζιλίας. Δεν είναι εύκολο. Ο ίδιος και η χώρα του έχουν την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ!», έγραψε στο tweet του ο Τραμπ.

I have gotten to know President @jairbolsonaro well in our dealings with Brazil. He is working very hard on the Amazon fires and in all respects doing a great job for the people of Brazil – Not easy. He and his country have the full and complete support of the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019