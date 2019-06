Ο Μπιλ Κόσμπι μέσα από τη φυλακή: «Είμαι ακόμα ο μπαμπάς της Αμερικής»

Βρίσκεται έγκλειστος στη φυλακή για αδικήματα που αφορούν σεξουαλική επίθεση και βιασμό, ενώ εκκρεμούν πολλές ακόμα περιπτώσεις εναντίον του. Παρόλα αυτά, ο διάσημος κωμικός, Μπιλ Κόσμπι, δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να «ανεβάσει» στα social media ένα μήνυμα με αφορμή τη γιορτή του πατέρα, την Κυριακή, γράφοντας πως είναι ακόμη «ο μπαμπάς της Αμερικής», όπως τον αποκαλούσαν για δεκαετίες τα εκατομμύρια των θαυμαστών του, πριν ξεσπάσει το σεξουαλικό σκάνδαλο με τον ίδιο -και σε αυτό το έργο- πρωταγωνιστή.

«Hey, Hey, Hey … Είναι ο μπαμπάς της Αμερικής … Ξέρω ότι είναι αργά, αλλά σε όλους τους πατεράδες … Είναι τιμή να μας αποκαλούν πατέρα, οπότε ας κάνουμε σήμερα έναν ανανεωμένο όρκο για την εκπλήρωση του σκοπού μας – την ενίσχυση των οικογενειών και των κοινοτήτων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του. Το μήνυμα περιλάμβανε τα hashtags #HappyFathersDay και #RenewedOathToOurFamily και δημοσιεύτηκε μαζί με ένα παλιό βίντεο του Cosby που αναφερόταν στον ρατσισμό.

Hey, Hey, Hey…It’s America’s Dad…I know it’s late, but to all of the Dads… It’s an honor to be called a Father, so let’s make today a renewed oath to fulfilling our purpose —strengthening our families and communities.#HappyFathersDay#RenewedOathToOurFamily pic.twitter.com/6EGrF87t6G

— Bill Cosby (@BillCosby) June 17, 2019