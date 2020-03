Ο FDA άναψε πράσινο φως στο πρώτο τεστ-εξπρές για κορωνοϊό

Πράσινο φως άναψε ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκου στο πρώτο τεστ εξπρές για τον COVID-19.

Πρόκειται όπως μεταδίδει η Washington Post για ένα τεστ που θα μπορεί να δώσει αποτελέσματα εντός 45 λεπτών και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί την ώρα που ένας ασθενής είναι υπό θεραπεία.

Εντωμεταξύ σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ισπανία, την ώρα που η χώρα μετρά τουλάχιστον 767 νεκρούς από την πανδημία και τα κρούσματα στη χώρα φθάνουν μέχρι στιγμής τα 17.147, μία θετική είδηση για τον ιό έχει αρχίσει να κυκλοφορεί. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα πολύ γρήγορο τεστ διάγνωσης που θα είναι έτοιμο το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το ισπανικό υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι αυτό το τεστ θα είναι έτοιμο μέχρι το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Το συγκεκριμένο τεστ μοιάζει αρκετά με το τεστ εγκυμοσύνης και θα μπορεί να γίνεται δωρεάν ανά πέντε λεπτά σε όσους το ζητούν. Το αρμόδιο υπουργείο της Ισπανίας αποφάσισε να φτιαχτεί το συγκεκριμένο τεστ καθώς παρατηρήθηκε πως αρκετοί είναι οι Ισπανοί πολίτες που θέλησαν να δουν εάν έχουν κολλήσει κορονοϊό δεν είχαν πρόσβαση στο τεστ που ήδη υπάρχει.

Σε ανάρτησή του στο Twitter o Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η FDA έχει καταφέρει να «μετακινήσει βουνά» και συμπληρώνει ότι τα δυο συστατικά, η υδροξυχλωροκίνη και η αζιθρομυκίνη σε συνδυασμό, μπορούν να γίνουν οι «ρυθμιστές» του παιχνιδιού.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020