O «επιστήμονας» Τραμπ ξαναχτύπησε: Νέες δηλώσεις για κορωνοϊό και εμβόλιο

Τον ρόλο του επιστήμονα ενδύθηκε για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας ότι ο κορωνοϊός «θα εξαφανιστεί χωρίς εμβόλιο» παρά τα όσα λένε οι ειδικοί ότι, δηλαδή, ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο ιός είναι μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικού εμβολίου.

«Πιστεύω για τα εμβόλια ό,τι πιστεύω για τα τεστ: Αυτό θα εξαφανιστεί χωρίς εμβόλιο. Θα εξαφανιστεί και δεν θα το ξαναδούμε πιθανότατα μετά από μια χρονική περίοδο» ήταν η χαρακτηριστική αττάκα του προέδρου των ΗΠΑ.

Ωστόσο επισήμανε ότι θα υπάρξουν «αναζωπυρώσεις» μια εκ των οποίων θα συμβεί το προσεχές φθινόπωρο αλλά ότι θα υποχωρήσουν τελικά.

Dr Trump said the coronavirus will go away without a vaccine. He knows what he is doing, he is on track to kill 250k people. You should listen to him. pic.twitter.com/MGXtQVVCGB

— 🌀Blue Wave🌀 (@BlueWaveIsHere) May 8, 2020