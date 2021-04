Ο άγνωστος Μάικλ Τζάκσον: Η σπάνια εξομολόγηση της κόρης του Πάρις

Ο Μάικλ Τζάκσον υπήρξε ένα από τα λίγα πρόσωπα στην ιστορία της ποπ κουλτούρα που όσο θεοποιήθηκε από τους θαυμαστές του, τόσο δαιμονοποιήθηκε από τους επικριτές του.

Ακόμα και μετά τον θάνατό του πολλές είναι οι πτυχές της ζωής του που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες στο ευρύ κοινό, ενώ συνεχίζουν να προκαλούν ενδιαφέρον σε αμείωτο βαθμό.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε η 22χρονη κόρη του, Πάρις Τζάκσον, στην εκπομπή της Ναόμι Κάμπελ στο YouTube έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φαν του μουσικού και όχι μόνο.

«Ο μπαμπάς μου φρόντιζε πάντα να διασφαλίσει ότι λαμβάναμε σωστή μόρφωση, προκειμένου να γίνουμε καλλιεργημένοι άνθρωποι. Δεν μας έδειχνε μόνο τη φανταχτερή πλευρά της ζωής, όπως τη διαμονή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων», εξηγεί η Πάρις.

Όπως σημειώνει, η σύλληψή της έγινε στην γαλλική πόλη από την οποία πήρε το όνομά της και γεννήθηκε στο Λος Άντζελες, όμως θυμάται να ζει σε πολλά μέρη μεγαλώνοντας.

«Βλέπαμε όμως τα πάντα. Βλέπαμε χώρες του τρίτου κόσμου. Βλέπαμε κάθε πλευρά του φάσματος», τονίζει η Τζάκσον.

Join @parisjackson and I for a brand new #nofilterwithnaomi, we discuss her new album, her music career, her passions, and her modeling in Jean Paul Gaultier’s final show. Available now on my @youtube channel https://t.co/o3QKYWXdYs pic.twitter.com/S2AghPu607

— Naomi Campbell (@NaomiCampbell) March 30, 2021