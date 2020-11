Ντόναλντ Τραμπ: Έχω πολύ ισχυρές πιθανότητες να κερδίσω τις εκλογές

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι έχει «μια πολύ ισχυρή πιθανότητα να κερδίσει» τις προεδρικές εκλογές, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο Fox ανήμερα των εκλογών.

Ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος, τον οποίο οι δημοσκοπήσεις τοποθετούν πίσω από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του, Τζο Μπάιντεν, εκτίμησε πως «τα απίστευτα πλήθη» που παρέστησαν στις συγκεντρώσεις του θα «μεταφραστούν» σε ψήφους υπέρ του και θα κάνουν την έκπληξη όπως το 2016. «Θα κερδίσουμε με μεγάλη πλειοψηφία στο Τέξας, στη Φλόριντα, στην Αριζόνα», είπε.

«Πιστεύω πως τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλά για εμάς στη Βόρεια Καρολίνα», προέβλεψε ακόμη, αναφερόμενος σε διάφορες πολιτείες όπου τα αποτελέσματα μπορεί να είναι αμφίρροπα. «Πιστεύω πως θα κερδίσουμε στην Πενσιλβάνια», μια άλλη πολιτεία – κλειδί, πρόσθεσε αργότερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η οποία διήρκεσε πάνω από μισή ώρα.

Ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα κερδίσει περισσότερους μεγάλους εκλέκτορες από τους 306 που είχε κερδίσει το 2016. Για να φθάσει στον Λευκό Οίκο, ένας υποψήφιος πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 270 από τους 538 μεγάλους εκλέκτορες που αντιστοιχούν στις πολιτείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε επίσης να διαλύσει τις ανησυχίες ότι θα μπορούσε να ανακηρύξει τη νίκη του πριν από την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων στις πολιτείες. Απαντώντας σε ερώτηση ποια στιγμή θα ανακοίνωνε ότι είναι ο νικητής, απάντησε: «μόνο όταν θα έχουμε μια νίκη».

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να παίζουμε παιχνίδια», σημείωσε. Όσον αφορά τη συνέχεια της ημέρας του, ο Πρόεδρος είπε ότι θα «ευχαριστήσει» τα μέλη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στη Βιρτζίνια. Μια επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Άρλινγκτον, στην περιοχή της αμερικανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμά του, το οποίο δεν περιλαμβάνει για την ώρα άλλες εκδηλώσεις.

Τι θα σημαίνει δεύτερη θητεία Τραμπ

Εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, θα πρέπει να αναμένουμε μια μάχη για τις εκπομπές των αυτοκινήτων στην Καλιφόρνια, μια προσπάθεια περιορισμού των τεχνολογικών κολοσσών και αυξημένη τηλεθέαση για ειδησεογραφικές εκπομπές σε καλωδιακά δίκτυα.

Ακολουθούν βασικά στοιχεία για το πώς η επανεκλογή του Προέδρου Τραμπ μπορεί να επηρεάσει έξι βασικούς τομείς.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Μια επανεκλογή του Τραμπ θα αφήσει τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στα διασταυρούμενα πυρά ενός πολέμου για την κλιματική πολιτική μεταξύ της Ουάσινγκτον και της πολιτείας της Καλιφόρνια. Η Καλιφόρνια κατέθεσε αγωγή κατά του Τραμπ επειδή μείωσε τις εθνικές προδιαγραφές για τις εκπομπές αυτοκινήτων και θέλει να ακυρώσει την εξουσία της πολιτείας να καθορίζει τις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκίνητων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναμένεται να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια σε ό,τι αφορά το κόστος συμμόρφωσής τους βάσει της προσέγγισης του Τραμπ για τις εκπομπές. Αλλά η σύγκρουση με την Καλιφόρνια για τις εκπομπές και τα ηλεκτρικά οχήματα έχει διχάσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στις αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ για να αυξήσουν τις επενδύσεις στις ΗΠΑ, επιτιθέμενος στη General Motors Co και τη Ford Motor Co για τις αποφάσεις να κλείσουν μονάδες ή να επενδύσουν στην Κίνα και το Μεξικό. Ο Τραμπ κατά καιρούς έχει απειλήσει τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες με δασμούς. Οι δασμοί του στον χάλυβα και το αλουμίνιο έχουν αυξήσει το κόστος για τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ

Ο Τραμπ έχει υπάρξει έντονος επικριτής των υψηλών τιμών των φαρμάκων, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η φαρμακοβιομηχανία θα τα πάει πιθανόν καλύτερα σε μια δεύτερη θητεία του Τραμπ απ` ό,τι εάν κερδίσει τις εκλογές ο Τζο Μπάιντεν. Ο Τραμπ πέρασε μια σειρά από εκτελεστικά διατάγματα με στόχο να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων κατά την πρώτη του θητεία, αλλά οι ειδικοί λένε ότι πρακτικά είχαν περιορισμένο αντίκτυπο.

Οι προσπάθειές του να πείσει το Κογκρέσο να περάσει νέους νόμους για τη μείωση του κόστους των φαρμάκων ήταν πολύ λιγότερο επιτυχείς, εν μέρει διότι το ίδιο του το κόμμα μπλόκαρε ένα νομοσχέδιο που θα επέτρεπε στο Medicare, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, να διαπραγματευθεί τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων με τις εταιρίες του κλάδου.

ΕΞΟΡΥΞΗ

Εάν επανεκλεγεί, ο Τραμπ αναμένεται να συνεχίσει να περιορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την μεταλλευτική βιομηχανία και να μειώσει τη διαδικασία αδειοδότησης, στο πλαίσιο μια ευρύτερης προσπάθειας να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή ορυκτών που χρησιμοποιούνται για μια σειρά προϊόντων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και όπλα. Ο Τραμπ υπέγραψε αρκετά προεδρικά διατάγματα κατά την πρώτη του θητεία που χαρακτήρισαν τις σπάνιες γαίες και άλλα ορυκτά κρίσιμης σημασίας για την εθνική ασφάλεια, δίνοντας εντολή στο Πεντάγωνο να στηρίξει οικονομικά νέα έργα. Οι ΗΠΑ έχουν μόνο ένα ορυχείο σπάνιων γαιών, αν και η χώρα στηρίζεται στην Κίνα για την επεξεργασία τους.

Μια δεύτερη θητεία του Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από νέα εγχώρια μεταλλεία σπάνιων γαιών στη χώρα καθώς και σε νέο εξοπλισμό επεξεργασίας από την Rare Element Resources και άλλες εταιρίες. Ωστόσο, υπάρχει τουλάχιστον ένα έργο εξόρυξης που τίθεται σε κίνδυνο σε μια νέα θητεία του Τραμπ. Το έργο Pebble Mine στην Αλάσκα, ένα τεράστιο κοίτασμα χαλκού και χρυσού στο Μπρίστολ Μπέι, που έχει δεχθεί κριτική από τον γιο του Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, και τον παρουσιαστή του Fox News Τάκερ Κάρλσον, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι το ορυχείο θα καταστρέψει περιοχές που είναι ιδανικές για ψάρεμα και κυνήγι.

ΜΜΕ

Οι εταιρίες μέσων ενημέρωσης αναμένεται να ωφεληθούν εάν ο Τραμπ εξασφαλίσει τέσσερα ακόμα χρόνια στον Λευκό Οίκο, βάσει της ζήτησης για τηλεοπτική, έντυπη και ψηφιακή κάλυψη ειδήσεων μετά την εκλογή του το 2016. Ενώ οι πολίτες θέλησαν αρχικά να παρακολουθήσουν την κάλυψη ενός ελευθερόστομου προέδρου και της κυβέρνησης του, η τριπλή απειλή της πανδημίας του κορωνοϊού, της οικονομικής κρίσης και της φυλετικής διαμάχης διατηρούν ασίγαστο το ενδιαφέρον τους.

Οι New York Times, για παράδειγμα, είδαν τις ψηφιακές τους συνδρομές να υπερτετραπλασιάζονται από το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2016 έως την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι μετοχές της New York Times Co έχουν ενισχυθεί πάνω από 250% από την ημέρα των εκλογών του 2016. Ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης και πάλι για τις βραδινές ειδησεογραφικές εκπομπές, με το NBC της Comcast, το CBS της ViacomCBS και το

Πηγή: ΚΥΠΕ