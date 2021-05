Νίκος Δένδιας: Εντατικές επαφές για την σταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή

Εντατικές διπλωματικές επαφές για τη Μέση Ανατολή πραγματοποιεί ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων και τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής.

Όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, ο κ. Δένδιας «υπήρξε ο πρώτος Ευρωπαίος Υπουργός Εξωτερικών που επισκέφθηκε το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει, τόσο σε επίπεδο συμβολισμού όσο και ουσίας, ότι συμμετείχε στην άτυπη συνεδρίαση του ΣΕΥ μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα, ευρισκόμενος στην περιοχή».

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε ενδελεχώς για τις επαφές του τους Ευρωπαίους ομολόγους του, ενώ παράλληλα είχε, μέχρι στιγμής, τηλεφωνικές επαφές με τους ομολόγους του της Κύπρου, της Κροατίας και της Σλοβακίας. Σημειώνεται ότι την περιοχή θα επισκεφθούν σήμερα οι ΥΠΕΞ Γερμανίας, Σλοβακίας και Τσεχίας.

Following up my visit to the Middle East & ahead of tomorrow’s visit to #Egypt, I spoke by phone to #Israel FM @Gabi_Ashkenazi. The efforts to reach ceasefire in focus. pic.twitter.com/jnyHWHnXXn

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 19, 2021