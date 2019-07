Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Μπόρις

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι και επίσημα πλέον ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, η Τερέζα Μέι πήγε στο Μπάκιγχαμ και υπέβαλε την παραίτησή της στη βασίλισσα Ελισάβετ. Λίγη ώρα αργότερα, ο Μπόρις Τζόνσον έφτασε στο παλάτι και πήρε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, καθώς ήδη είχε αναλάβει το «τιμόνι» των Συντηρητικών.

