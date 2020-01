Νέος ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στο Πουέρτο Ρίκο

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (ώρα Κύπρου) στο Πουέρτο Ρίκο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 13 χιλιόμετρα νότια της περιοχής Indios, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται σε 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή για την ύπαρξη τραυματιών.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.0 in Puerto Rico Region 40 min ago pic.twitter.com/5b1Osk1CT0

— EMSC (@LastQuake) January 11, 2020