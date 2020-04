Νέα Υόρκη -Πλήθος κόσμου στους δρόμους για κηδεία Ραβίνου (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Νέα Υόρκη όταν πλήθος Ορθόδοξων Εβραίων αψήφησε κάθε μέτρο απαγόρευσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού με σκοπό να βρεθούν σε κηδεία Ραβίνου που έχασε τη ζωή του από τον ιό.

Για την ακρίβεια, οι απίστευτες στιγμές έλαβαν χώρα στην περιοχή του Μπρούκλιν. Υπενθυμίζεται ότι η πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι εκείνη που έχει χτυπηθεί περισσότερο από κάθε άλλη στις ΗΠΑ από την πανδημία του κορωνοϊού.

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Γουίλιαμσμπεργκ για να τιμήσουν τον Ραβίνο Τσάιμ Μερτζ που άφησε την τελευταία του πνοή εξαιτίας του κορωνοϊού.

Tipster says this is the Williamsburg funeral today of Rabbi Chaim Mertz who died from COVID-19 pic.twitter.com/wsTvCrlzpb

Scenes like this can set the process of reopening back weeks. Worse off, it risks more funerals. @NYPDnews is gonna have to camp out of every corner as long as people refuse to listen… pic.twitter.com/09kAk8pY64

— Menashe Shapiro (@menasheshapiro) April 29, 2020