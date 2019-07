Νέα Υόρκη: Χάος στο δυτικό Μανχάταν από πολύωρο μπλακ άουτ

Χάος επικράτησε για αρκετές ώρες στο δυτικό Μανχάταν μετά από διακοπή ρεύματος που επηρέασε περισσότερους από 73.000 χρήστες σύμφωνα με την εταιρεία Con Edison.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν ήταν εντυπωσιακές με τις χαρακτηριστικές πινακίδες της Τάιμς Σκουέαρ να σβήνουν, τις μαρκίζες των θεάτρων του Μπρόντγουεϊ να σβήνουν, συναυλίες που ήταν σε εξέλιξη να διακόπτονται, ανθρώπους να εγκλωβίζονται σε ανελκυστήρες και συρμούς του μετρό να ακινητοποιούνται.

#BLACKOUT: #Manhattan is almost in complete darkness right now. This outage comes on the anniversary of a similar black out back in 1977. #NYC https://t.co/LjiFrIM37l pic.twitter.com/F9VQlTJZuX

— Dan Lampariello (@DanWGME) July 14, 2019