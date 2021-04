Εντυπωσιακό βίντεο/NASA: Το σκάφος OSIRIS-REX άγγιξε αστεροειδή σε απόσταση 298 εκατ. χλμ από τη Γη

Το διαστημικό σκάφος OSIRIS-Rex της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) πραγματοποίησε και την τελευταία κοντινή περιφορά του, γύρω από τον αστεροειδή Μπενού, από τον οποίο απομακρύνεται πια αργά, βάζοντας σιγά-σιγά «πλώρη» για τη Γη.

Our #OSIRISREx spacecraft successfully completed its last flyover of asteroid Bennu early this morning. The mission added this maneuver to document surface changes resulting from sample collection on Oct. 20, 2020. https://t.co/x498gKG6kZ pic.twitter.com/aBcjJZLmxe

Οι χειριστές του σκάφους θα περιμένουν λίγες μέρες ακόμη, εωσότου βεβαιωθούν με ποιο τρόπο το σκάφος άλλαξε την επιφάνεια του αστεροειδούς, όταν συνέλεξε ένα δείγμα του πέρυσι τον Οκτώβριο. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την τελευταία περιφορά του, το σκάφος φωτογράφισε τον Μπενού για σχεδόν έξι ώρες πετώντας σε απόσταση 3,5 χιλιομέτρων από αυτόν. Για να σταλούν όλα αυτά τα τελευταία δεδομένα και εικόνες στη Γη, θα περάσουν μερικές μέρες, έως τις 14 Απριλίου.

Ο Μπενού σήμερα απέχει περίπου 298 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη. Το σκάφος θα παραμείνει στη «γειτονιά» του έως τις 10 Μαΐου, οπότε θα πυροδοτήσει τις μηχανές του για να ξεκινήσει το διετές ταξίδι επιστροφής του, με στόχο να παραδώσει το πολύτιμο δείγμα του στους Αμερικανούς επιστήμονες το Σεπτέμβριο του 2023.

During the flyover, #OSIRISREx imaged Bennu for almost 6 hours, covering more than a full rotation of the asteroid. It flew within 2.3 miles (3.7 kilometers) of the center of Bennu – the closest it’s been since the sample collection event https://t.co/hK7TOGrJ09 #ToBennuAndBack pic.twitter.com/s1AquxlghM

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 7, 2021