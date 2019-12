Μόσχα: Ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας – 3 νεκροί

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στη Μόσχα, στον χώρο υποδοχής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας FSB, πρώην KGB, γράφει η εφημερίδα Izvestia.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας άνοιξε πυρ κοντά στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με αποτελέσμα τον θάνατο 3 ατόμων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ένας εξ αυτών είναι αστυνομικός.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές τι έχει συμβεί, ωστόσο πληροφορίες από ρωσικά Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δράστες (από ένας έως τρεις) άνοιξαν πυρ κατά του κτηρίου των υπηρεσιών ασφαλείας.

UPDATE: Three people have been killed in Moscow shooting https://t.co/8YUySWHHRK pic.twitter.com/zyOckeZ4wB

MORE: At least two law enforcement officers have been reportedly injured in Moscow shootinghttps://t.co/8YUySWHHRKpic.twitter.com/keljzATb66

— RT (@RT_com) December 19, 2019