ΜΚΟ: Ζητούν μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από τα νησιά Ελλάδας

Έκκληση στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ να προχωρήσουν σε μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από τα ελληνικά νησιά στις χώρες τους απευθύνουν 65 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις από όλη την Ευρώπη με ανοιχτή επιστολή τους.

Η επιστολή αυτή έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης επιστολής που είχε σταλεί πριν από ένα μήνα, με την οποία οι οργανώσεις έθεταν ξανά στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιτακτικά το ζήτημα της μετεγκατάστασης των παιδιών από τους καταυλισμούς του Αιγαίου σε χώρες της ΕΕ.

Στη “σκιά” της πανδημίας του κορωνοϊού, οι οργανώσεις επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους και ζητούν από τις χώρες που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να πάρουν ασυνόδευτα παιδιά να προχωρήσουν με επείγουσες διαδικασίες τις μετεγκαταστάσεις, πάντα με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ίδιων των παιδιών και με προτεραιότητα στους οικογενειακούς δεσμούς τους. Επίσης, ζητούν από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν μετεγκαταστάσεις και να εξασφαλίσουν ότι όλα τα ασυνόδευτα που βρίσκονται στα νησιά θα μεταφερθούν σε αυτές με ασφάλεια.

Την ανοιχτή επιστολή συνυπογράφουν μεταξύ άλλων οι οργανώσεις ActionAid, Διεθνής Αμνηστία, ‘Αρσις, Caritas, Defence for Children International, Dirty Girls of Lesvos, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, HIAS Greece, HumanRights360, Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δανέζικο Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Γιατροί του Κόσμου, Μετάδραση, Mobile Info Team, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, Praksis, Solidarity Now, Παιδικά Χωριά SOS και The Home Project.

ΚΥΠΕ