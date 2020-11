Mήνυμα Φον Ντερ Λάιεν για την εκλογή Μπάιντεν και πρόσκληση σε διάλογο

Βιντεοσκοπημένο μήνυμα συγχαρητηρίων, αλλά και πρόσκλησης σε διάλογο προς την επόμενη αμερικανική διοίκηση, δημοσίευσε σήμερα η Πρόεδρος της Κομισιόν Φον Ντερ Λάιεν για την εκλογή του Τζο Μπάιντεν και της Καμάλα Χάρις.

“Η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι φίλοι και σύμμαχοι”, αναφέρει η Πρόεδρος. “Οι πολίτες μας μοιράζονται τους πιο στενούς δεσμούς. Η εκλογή του Προέδρου των ΗΠΑ, είναι στιγμή με μεγάλη σημασία και σε αυτή την πλευρά του Ατλαντικού. Όλοι μας παρακολουθήσαμε την εκλογική διαδικασία στενά και είναι ξεκάθαρο τώρα, ότι ο 46ος εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο Τζο Μπάιντεν. Τον συγχαίρω, όπως και την εκλεγμένη Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις για τη νίκη τους. Από κοινού οι ΗΠΑ και ΕΕ έχουν χτίσει μια εταιρική σχέση χωρίς προηγούμενο”.

Η Πρόεδρος συνέχισε διαβάζοντας τη γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το απόγευμα.

“Έχει τις ρίζες της στην κοινή ιστορία και στις κοινές μας αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης και ανοικτής οικονομίας. Αυτή η εταιρική σχέση υποστηρίζει τη διεθνή τάξη που βασίζεται στους φιλελεύθερους κανόνες για δεκαετίες και παραμένει ένας πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.”

“Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να αλλάζει και εμφανίζονται νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, η ανανεωμένη συνεργασία μας θα έχει ιδιαίτερη σημασία.”

Η Πρόεδρος κατέληξε τονίζοντας ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να εντείνει τη συνεργασία με τη νέα διοίκηση και το νέο Κογκρέσο για την αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και ιδίως: καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την απώλεια βιοποικιλότητας, των κανόνων επί της προώθηση ψηφιακού μετασχηματισμού που ωφελεί τους ανθρώπους, την παγκόσμια ασφάλειας, καθώς και τη μεταρρύθμιση του πολυμερούς συστήματος που βασίζεται στους κανόνες.

“Ανυπομονώ να προωθήσω αυτή την παγκόσμια ατζέντα μαζί με τον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

I look forward to working with President-elect @JoeBiden & @KamalaHarris

