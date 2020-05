Μινεάπολη: Ένας νεκρός και επεισόδια μετά τη σοκαριστική δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Ένας νεκρός, φωτιές, σοβαρά επεισόδια, δεκάδες συλλήψεις. Δεν λένε να κοπάσουν η οργή και η ένταση στη Μινέαπολη των ΗΠΑ, στον απόηχο της αποτρόπαιας δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ την περασμένη Δευτέρα από αστυνομικό που τον είχε ακινητοποιήσει στο έδαφος, άοπλο και χωρίς χειροπέδες, ασκώντας του ασφυκτική πίεση στον λαιμό.

Σύμφωνα με το CNNi, ένας άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό κοντά στο σημείο των διαδηλώσεων την Τετάρτη, όπως ανέφερε η αστυνομία, ενώ ένα άτομο συνελήφθη, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας αυτός.

Μάλιστα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διέταξε τη διεξαγωγή κατεπείγουσας έρευνας με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό.

Οι διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια με νερό και πυροτεχνήματα και έσπασαν τα τζάμια σε ένα αστυνομικό τμήμα στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια έβαλαν φωτιές σε καταστήματα καθώς και σε ένα υπό ανέγερση κτήριο, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων δεν έλειψε και το πλιάτσικο, αφού διάφοροι επιτήδειοι βρήκαν την ευκαιρία να λεηλατήσουν μαγαζιά και αγορές λαχανικών, σπάζοντας τζαμαρίες.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτζ, έγραψε στο twitter ότι οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί σε μια «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» και απηύθυνε έκκληση στους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν τους δρόμους, ώστε να αφήσουν την πυροσβεστική και τα ασθενοφόρα να κάνουν τη δουλειά τους.

Στο Λος Άντζελες, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της αστυνομικής βίας, με αφορμή τη δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ, με μια ομάδα από αυτούς να επιτίθεται σε όχημα της τροχαίας αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας.

«Οι φιλειρηνικές διαδηλώσεις είναι ορόσημο της χώρας μας. Η βία είναι αδικαιολόγητη και μας οδηγεί μακριά από το πραγματικό νόημα των διαδηλώσεων. Απευθύνω έκκληση σε όλους μας να διαδηλώνουμε ειρηνικά χάριν της δημόσιας ασφάλειας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σερίφης της Κομητείας του Λος Άντζελες, Άλεξ Βιγιανουέβα.

Στο Μέμφις του Τενεσί η αστυνομία απάντησε στους διαδηλωτές, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και τουλάχιστον δύο άτομα συνελήφθησαν, όπως μεταδίδει το δίκτυο WHBQ

Συγκλονίζουν ο αδελφός του Φλόιντ και η γυναίκα που κατέγραψε τη δολοφονία του

Την ίδια στιγμή, ένα από τα αδέλφια του Τζόρτζ Φλόιντ απηύθυνε την Πέμπτη έκκληση για ηρεμία, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι ο κόσμος παλεύει βλέποντας ακόμη ένα μαύρο άνδρα να χάνει τη ζωή του, έχοντας βρεθεί αντιμέτωπος με την αστυνομία.

«Θέλω όλοι να ηρεμήσουν αυτή τη στιγμή, αλλά ο κόσμος είναι διαλυμένος και πληγωμένος», δήλωσε ο Φιλονίζ Φλόιντ, μιλώντας στην εκπομπή του CNNi «New Day».

«Αυτοί οι αστυνομικοί (που εμπλέκονται στη σύλληψη του Τζορτζ) πρέπει να συλληφθούν εδώ και τώρα και να τους καταλογιστούν ευθύνες για όλα, γιατί όλος αυτός ο κόσμος θέλει δικαιοσύνη εδώ και τώρα», δήλωσε ο αδερφός του Τζορτζ Φλόιντ.

Η Νταρνέλα Φράξζιερ ήταν εκείνη που βρέθηκε μπροστά στο τραγικό συμβάν, καταγράφοντας με το κινητό της τηλέφωνο το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Φανερά σοκαρισμένη και με δάκρυα στα μάτια, περιγράφει τα όσα είδε.

«Ήμουν αυτή που κατέγραψα όλα όσα συνέβησαν, το είδα να πεθαίνει. Θεέ μου. Ανέβασα το βίντεο και έγινε viral. Με ρωτούν όλοι πως αισθάνομαι. Δεν ξέρω πώς αισθάνομαι, είναι τόσο λυπηρό. Έβγαινα από το κατάστημα με τον ξάδερφό μου και τον είδα να κείτεται στον δρόμο. Αμέσως έβγαλα το κινητό. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αναπνεύσει και φώναζε “δεν μπορώ να ανασάνω”. Και αυτοί (ενν. οι αστυνομικοί) από πάνω του δεν του έδιναν σημασία, τον σκότωσαν κι εγώ ήμουν δίπλα».

The woman who recorded the George Floyd video opened up about his killing and her raw emotions while revisiting the scene the next day (Exclusive) pic.twitter.com/TeaRfDvmCf

— NowThis (@nowthisnews) May 27, 2020