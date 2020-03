Μετά το Netflix και το Facebook ρίχνει την ποιότητα των βίντεο

Η Facebook αποφάσισε να μείωσει την ποιότητα του video streaming στις υπηρεσίες της στην Ευρώπη, καθώς όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες μένουν στα σπίτια τους λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα η χρήση του διαδικτύου να φτάνει στο «κόκκινο».

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μειώσει προσωρινά αυτό που ονομάζεται «ρυθμός μετάδοσης δεδομένων» (σσ Bit rate), το οποίο αναφέρεται στην ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μέσα από ένα Επικοινωνιακό κανάλι.

Την ίδια απόφαση είχαν λάβει νωρίτερα και άλλες εταιρείες όπως το Youtube, η Netflix, αλλά και η Amazon.

«Στην προσπάθεια μας να αποφευχθεί οποιαδήποτε συμφόρηση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης του κορωνοϊού, θα μειώσουμε προσωρινά τα bit rate για τα βίντεο στο facebook και το instagram στην Ευρώπη» ανακοίνωσε εκπρόσωπος της εταιρείας μέσω Twitter.

To help alleviate any potential network congestion during the #COVID19 crisis, we will temporarily reduce bit rates for videos on Facebook and Instagram in Europe [1/2] #coronavirus https://t.co/I7BqRiepev

— Alexandru Voica (@alexvoica) March 22, 2020