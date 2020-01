Μένουν ή φεύγουν οι Αμερικανοί από το Ιράκ;

«Θρίλερ» με την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ, με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Μαρκ ‘Εσπερ να δηλώνει πως δεν έχουν σκοπό να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από τη χώρα και ανώτατο αξιωματούχο να υποστηρίζει πως στάλθηκε ένα προσχέδιο κατά λάθος.

«Ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί για να φύγουμε από το Ιράκ. Τελεία», είπε ο Έσπερ χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην επιστολή που φέρεται να έστειλε ο στρατηγός Ουίλιαμ Σίλι, διοικητής των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράκ.

«Δεν ξέρω τι είναι αυτό το γράμμα … Προσπαθούμε να μάθουμε από πού προέρχεται αυτό, τι είναι αυτό, ωστόσο δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποχώρηση από το Ιράκ», είπε ο ‘Εσπερ όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επιστολή αυτή.

Ο Έσπερ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους της Αμερικής.

Το CNNi από την πλευρά του, επικαλείται δηλώσεις του αρχηγού του Μεικτού Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγού Μαρκ Μάιλι, ο οποίος επίσης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο» (σ.σ. η απόσυρση των στρατευμάτων).

Ο Aμερικανός στρατηγός κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις επί του θέματος ύστερα από τη διαρροή στο Τύπο της επίμαχης επιστολής από την αμερικανική στρατιωτική διοίκησης της Βαγδάτης, με την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις φέρονταν να ανακοίνωναν στην ιρακινή κυβέρνηση την αποχώρησή τους από τη χώρα, σεβόμενες την σχετική απόφαση του ιρακινού Κοινοβουλίου.

«Η επιστολή αυτή ήταν ένα προσχέδιο. Ήταν λάθος, δεν είχε υπογραφή, δεν έπρεπε να δοθεί στη δημοσιότητα… Ήταν φτωχά διατυπωμένη, υπονοεί αποχώρηση, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο» ανέφερε.

«Πρόκειται για ένα γνήσιο λάθος. Δεν έπρεπε να σταλεί» προσέθεσε.

Το χρονικό με τη… λάθος επιστολή

Νωρίτερα, κυκλοφόρησε μια επιστολή, την οποία είχαν στην κατοχή τους τόσο το Reuters όσο και το Γαλλικό πρακτορείο και η οποία είχε σταλθεί προς την κυβέρνηση του Ιράκ από τον Ουίλιαμ Σίλι, διοικητή των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Σεβόμαστε την κυρίαρχη απόφασή σας που διατάσσει την αναχώρησή μας. Από το σεβασμό στην κυριαρχία της Δημοκρατίας του Ιράκ και όπως ζήτησε το κοινοβούλιο και ο πρωθυπουργός, ο συνασπισμός θα μετακινήσει τις δυνάμεις του (…) για να εξασφαλίσει ότι η αποχώρηση από το Ιράκ θα διεξαχθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικά», αναφερόταν σε αυτή επιστολή.

#Breaking: US military tells Iraqi Joint operations command that they are preparing to move out. pic.twitter.com/yqoFiEIHBD

— Mustafa Salim (@Mustafa_salimb) January 6, 2020