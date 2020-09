Μεγάλη φωτιά στο λιμάνι της Βηρυτού ένα μήνα μετά τη φονική έκρηξη (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη στο λιμάνι της Βηρυτού -ένα μήνα μετά από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου και σκότωσε τουλάχιστον 190 ανθρώπους- όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε κοινωνικά δίκτυα δείχνουν μαύρο καπνό πάνω από την περιοχή του λιμανιού ενώ σε άλλα φαίνονται φλόγες.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, η φωτιά αυτή ξύπνησε εφιαλτικές μνήμες στους κατοίκους της Βηρυτού, που γράφουν στο Twitter για τις δραματικές στιγμές μετά την έκρηξη αλλά και το φόβο που αισθάνθηκαν.

A freind just sent this from Mar Mkhail and said people are leaving the area, cars reversing, people running.

It’s coming from Beirut’s port, looks like a massive fire. There was a fire at the port two days ago that also caused panic. It was extinguished. pic.twitter.com/ZBq8itgPIU

— Timour Azhari (@timourazhari) September 10, 2020