Μεγάλη φωτιά σε κτήριο στο Λονδίνο

Συναγερμός στις βρετανικές Αρχές έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτήριο, όπου στεγάζονται τα γραφεία των ταϊλανδέζικων αερογραμμών στο κέντρο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, στο σημείο έχουν σπεύσει 8 οχήματα με 60 πυροσβέστες και δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να βγαίνει από το σημείο, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο κτήριο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

Huge fire in london. Thai airways office in the building. ⁦@miranali⁩ conveyed just now #FireInLondon pic.twitter.com/dh9f8EBw6Q

— Rubana (@Rubanahuq) June 6, 2019