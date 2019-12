Με εξαφάνιση κινδυνεύουν οι καταρράκτες της Βικτώρια

Για δεκαετίες οι καταρράκτες της Βικτώριας στη Ζιμπάμπουε, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον εκατομμυρίων παραθεριστών για την εκπληκτική τους θέα.

Φέτος όμως η παρατεταμένη ξηρασία, η χειρότερη του αιώνα, έχει καταστρέψει αυτό το εκπληκτικό θέαμα, καθώς οι καταρράκτες έχουν στεγνώσει. Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να σκοτώσει οριστικά ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής.

