Μακελειό στην Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και παιδί

Καταιγισμός πυροβολισμών στην κομητεία Οραντζ του Λος Αντζελες άφησε πίσω της τέσσερις νεκρούς και τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Στο συμβάν, το οποίο οι Αρχές χαρακτήρισαν ως mass shooting με «πολλά θύματα επιτόπου, ανάμεσά τους νεκρούς», έπεσε θύμα κι ένα παιδί, ενώ ο δράστης του μακελειού έχει συλληφθεί.

Δεν έγιναν γνωστές από τις Αρχές περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν ούτε για τα κίνητρα του δράστη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό City News Service (CNS) του Λος Άντζελες και τον τηλεοπτικό σταθμό KNBC, πέρα από τους τέσσερις νεκρούς υπάρχουν τρεις τραυματίες από σφαίρες, ανάμεσά τους ο φερόμενος ως δράστης.

Η Αστυνομία της Όραντζ ανέφερε μέσω Facebook ότι μέλη της έφθασαν στις 17:30 (τοπική ώρα) σε σημείο όπου είχε αναφερθεί πως «ακούγονταν πυρά» και «εντόπισε αρκετά θύματα επιτόπου, ανάμεσά τους αποθανόντες».

