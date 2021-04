Μακελειό με πέντε νεκρούς στη Βόρεια Καρολίνα στις ΗΠΑ

Μακελειό με πέντε νεκρούς, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί, σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Μπουν (Boone) της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το AP, η Αστυνομία εκλήθη για πυροβολισμούς σε σπίτι. Οι δύο αστυνομικοί που πλησίασαν και εισήλθαν στο σπίτι, καθώς οι ιδιοκτήτες δεν απαντούσαν στις κλήσεις τους, δέχθηκαν πυρά από άγνωστο ένοπλο με τον οποίο αντάλλαξαν πυροβολισμούς. Οι δύο αστυνομικοί διακομίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, όπου κατέληξαν.

UPDATE: It is now confirmed by the Watauga Sheriff that the second deputy passed away, and that the suspect’s mother and stepfather were also shot and killed before the suspect killed himself. A bullet also struck the helmet of a Boone Police officer, but he was not injured. pic.twitter.com/eMa6qlyjtD

— David Whisenant WBTV (@DavidWhisenant) April 29, 2021