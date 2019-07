Λιβύη: 116 μετανάστες αγνοούνται σε ναυάγιο

Τουλάχιστον 116 μετανάστες αγνοούνται και άλλοι 132 διεσώθησαν από άνδρες του λιμενικού και από τοπικούς ψαράδες, μετά από ναύαγιο σκάφους στα ανοιχτά της Λιβύης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λιβυκού Ναυτικού Ayoub Qassem, στο σκάφος επέβαιναν πάνω από 200 μετανάστες, ενώ μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί μια σορός.

Up to 150 people are feared to have died in a shipwreck off the coast of #Libya, while another 150 were rescued and are being returned to Libya, the UN refugee agency #UNHCR has said.https://t.co/zakAUF0lPN

