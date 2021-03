Live/Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για εμβόλιο AstraZeneca: Είναι ασφαλές και αποτελεσματικό – Δεν σχετίζεται με θρομβώσεις

Η επικεφαλής του EMA, Έμερ Κουκ ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης ότι η επιτροπή ασφαλείας του Οργανισμού, έχει αποφασίσει «ξεκάθαρα πως αυτό το εμβόλιο της AstraZeneca ένα ασφαλές και αποτελεσματικό» και τα οφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων.

Το εμβόλιο δεν σχετίζεται με αύξηση του συνολικού κινδύνου θρομβοεμβολικών επεισοδίων ή θρόμβων αίματος, πρόσθεσε.

Η Κουκ ανέφερε, ωστόσο, ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, «ακόμα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σίγουρα τη συσχέτιση μεταξύ αυτών των περιπτώσεων (θρόμβου αίματος) και του εμβολίου».

‼️ A press briefing on EMA’s safety committee (PRAC) review on the #COVID19Vaccine AstraZeneca and blood clots is planned at 5:00 PM CET today (time to be confirmed).

Follow live on YouTube: https://t.co/lPDMFXWLHU

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 18, 2021