Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα: Από ένα χωριό της κομμουνιστικής Βουλγαρίας, στο «τιμόνι» του ΔΝΤ

Η Βουλγάρα Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, εκλεκτή υποψήφια της ΕΕ για την ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχει πολύχρονη εμπειρία σε θεσμούς και διοικητικές θέσεις, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που προτείνεται για κορυφαίο αξίωμα.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα έχει δηλώσει ότι προέρχεται από ένα χωριό στη Βουλγαρία, με παππούδες που είχαν ελάχιστη μόρφωση και γονείς που απλώς «έβγαλαν» το σχολείο. Σήμερα, ωστόσο, είναι δεύτερη στην ιεραρχία της Παγκόσμιας Τράπεζας κι ευελπιστεί να διαδεχθεί τη Γαλλίδα Κριστίν Λαγκάρντ στο «τιμόνι» του ΔΝΤ.

Η Κρισταλίνα Γκεορκίεβα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχει μεγάλη εμπειρία στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ στα υπέρ της προσμετράται επίσης το ότι είναι από χώρα της ανατολικής Ευρώπης. Στην Παγκόσμια Τράπεζα, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του επαγγελματικού της βίου πριν γίνει γενική της διευθύντρια το 2017, απέκτησε εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το περίφημο tweet της Γκεοργκίεβα για την οικογένειά της:

My grandparents had very little education. My parents finished high school. I was the first in my extended family to get a PhD. From a village in Bulgaria to CEO of the @worldbank — this is what possibility looks like! #InheritPossibility pic.twitter.com/A3UcXh1B4D

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) May 25, 2018