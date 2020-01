Κουφός κάνει μήνυση στο PornHub επειδή δεν μπορεί να καταλάβει τους διαλόγους

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Στα δικαστήρια θα λύσει, όπως όλα δείχνουν, τις διαφορές του με το PornHub ένας τύπος με προβλήματα ακοής…

Όπως αναφέρει το TMZ, ο Yaroslav Suris μηνύει το διάσημο site ερωτικού περιεχομένου, καθώς αρνείται να παρέχει πλήρες το περιεχόμενό του σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τι υποστηρίζει ουσιαστικά ο συγκεκριμένος άνδρας; Οτι οι υπότιτλοι σε κάποια από τα videos που φιλοξενούνται στο site είναι κλειστοί, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνει τους διαλόγους που υπάρχουν.

Μάλιστα στα έγγραφα αναφέρει και κάποιους τίτλους clip στα οποία «έχασε» τους διαλόγους, όπως είναι οι εξής: «Hot Step Aunt Babysits Disobedient Nephew», «Sexy Cop Gets Witness to Talk» και «Daddy 4K — Allison comes to Talk About Money to Her Boys Naughty Father».

Εκ μέρους του PornHub μίλησε στο TMZ, ο Κόρει Πράις που δήλωσε: «Καταλαβαίνουμε οτι ο Yaroslav Suris μηνύει το Pornhub επειδή θεωρεί πως αρνούμαστε πλήρη είσοδο στο site σε άτομα με προβλήματα ακοής. Αν και δεν συνηθίζουμε να μιλάμε για υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη, θα θέλαμε να αρπάξουμε την ευκαιρία και να πούμε πως υπάρχει ειδική κατηγορία στο site με videos που έχουν υπότιτλους».

