Κορονοϊός: Πανηγυρίζουν οι επιστήμονες για το εμβόλιο της Pfizer

Η Pfizer σκόρπισε εκατομμύρια χαμόγελα καθώς ανακοίνωσε ότι το πειραματικό της εμβόλιο ήταν περισσότερο από 90% αποτελεσματικό στην πρόληψη του κορονοϊού με βάση τα αρχικά δεδομένα από μια μεγάλη μελέτη, με τον πρόεδρο της εταιρείας Albert Bourla να κάνει λόγο για “μια υπέροχη ημέρα για την ανθρωπότητα και την επιστήμη”.

Today is a great day for both science and humanity, as the first set of results from our Phase 3 COVID-19 vaccine trial provides compelling evidence of our vaccine’s ability to help prevent COVID-19. https://t.co/UjcoSD75tT

— AlbertBourla (@AlbertBourla) November 9, 2020