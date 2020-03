Κορωνοϊός: Οργή για Τζόνσον – Πάνω από 7 στους 10 ζητούν να κλείσουν τα σχολεία

Μέχρι και δημοσκοπήσεις γίνονται στη Βρετανία προκειμένου να πειστεί ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόνσον ότι τα σχολεία της χώρας πρέπει να κλείσουν με τους γονείς να παραμένουν οργισμένοι για την απόφασή του να παραμένουν ανοιχτά ενώ ο κορωνοϊός επελαύνει στη χώρα.

Το 73% των Βρετανών πολιτών τάσσσεται υπέρ του λουκέτου στα σχολεία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της βρετανικής εφημερίδας «Express».

Αν και όπως μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ, η Ντάουνινγκ Στριτ σκέφτεται σοβαρό το ενδεχόμενο τα κλείσουν τα σχολεία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, την ίδια ώρα, χιλιάδες μαθητές στη Βρετανία μένουν στο σπίτι ως μέτρο προστασίας στην εξάπλωση του κορωνοϊού. Πολλά σχολεία παραμένουν κλειστά στη χώρα αφού οι γονείς προτιμούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα άλλων ευρωπαικών χωρών και να κρατήσουνσ το σπίτι.

Μάλιστα, το κίνημα γονέων στο Twitter #Covid19Walkout ζητά από τους μαθητές να απέχουν από τα μαθήματά τους την Παρασκευή. Παράλληλα, αναμένονται συνομιλίες ανάμεσα στους επικεφαλής σχολείων και Διδακτικών Ομοσπονδιών με τον Βρετανό υπουργό Παιδείας Γκάβιν Ουίλιαμσον.

this map is terrifying… nearly every country but the UK has closed schools😳 #Covid19Walkout #schoolclosure pic.twitter.com/Au2qyeN6yK

#covid19walkout please! My Mum is a teacher in her 60s, coming home to my Dad in his 70s. As much as Boris finds them disposable, they’re the only family I’ve got & they deserve a damn sight more than being written off to balance his books.

