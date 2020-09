Κορωνοϊός: Ο Έλον Μασκ λέει όχι στο εμβόλιο γιατί «όλοι μια μέρα θα πεθάνουμε»

Ο τελευταίος καλεσμένος στο podcast της Kara Swisher έλουσε με μαυρίλα και απαισιοδοξία το μέλλον της ανθρωπότητας με μία μάλλον μακάβρια οπτική, εμβέλειας αντίστοιχης της δημοτικότητας και του κοινωνικοοικονομικού του status.

Εξηγούμαστε. Ο Έλον Μασκ παραχώρησε συνέντευξη όπου, μεταξύ άλλων, θέλησε να τοποθετηθεί αλλά και κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τη μάχη που δίνει η ανθρωπότητα με τον κορωνοϊό και για τη δική του αρνητικότητα, τόσο στην έκβαση αυτής της μάχης, όσο και στα μέτρα για την προστασία από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX ξεκαθάρισε πως τόσο ο ίδιος, όσο και η οικογένειά του δεν θα κάνουν το εμβόλιο για τον κορωνοϊό, ακόμη κι αν αυτό είναι άμεσα διαθέσιμο. Ο λόγος; Απλός, λιτός κι απέριττος: “Έχω χάσει την πίστη μου στην ανθρωπότητα”. Αυτό είπε ο 49χρονος μεγιστάνας, αποδίδοντάς το στην “κατάσταση δίχως νίκη” που βιώνουμε, με κυρίαρχο αίτιο τον “παραλογισμό των ανθρώπων γενικά”.

Βέβαια, ο Μασκ δεν έμεινε σε αυτή την επιφανειακή εκτίμηση των πραγμάτων, της ζωής και της ανθρωπότητας, θέλοντας να εντρυφήσει και να δώσει μία εμπεριστατωμένη άποψη γύρω από την αρνητική του στάση απέναντι σε αυτή τη μάχη, όπως και στα οριζόντια μέτρα εναντίον της, όπως για παράδειγμα το lockdown, το οποίο χαρακτήρισε “ανήθικο” και που θα πρέπει να επιβάλλεται “μόνο σε ανθρώπους που κινδυνεύουν, μέχρι η μπόρα να περάσει”. Όταν, λοιπόν, κλήθηκε να απαντήσει στο αμέσως επόμενο ερώτημα, αν δηλαδή σκέφτεται το ρίσκο που υπάρχει για τους εργαζόμενούς του και τις οικογένειές τους και το ενδεχόμενο κάποιος να αρρωστήσει και να πεθάνει, ο Έλον Μασκ έδωσε μία επίσης αισιόδοξη απάντησε: “Όλοι πεθαίνουν”.

Αυτή η οπτική εξηγεί καλύτερα και από τα δικά του λόγια το γεγονός ότι “εμείς κατασκευάζουμε αυτοκίνητα όλο αυτό το διάστημα και αυτό είναι υπέροχο. Δεν σταματήσαμε όλη τη μέρα. Έχουμε άδεια εθνικής ασφάλειας γιατί κάνουμε δουλειές εθνικές ασφάλειας. Στείλαμε αστροναύτες σε διαστημικό σταθμό”.

Για το τέλος βέβαια, άφησε και λίγη ίντριγκα να αιωρείται στον ζοφερό αέρα της συνέντευξης. Όταν ρωτήθηκε για τον Μπιλ Γκέιτς και τα επικριτικά λόγια σε βάρος του για τις απόψεις του περί εμβολίων και lockdown, ο Μασκ είπε: “Ο Γκέιτς είπε κάτι για μένα χωρίς να ξέρει τι κάνω. Ε, μπουμπούνα φτιάχνω μηχανήματα εμβολίων για την CureVac, την εταιρεία στην οποία επένδυσες”.

Για όσους θέλουν να ακούσουν ολόκληρο το podcast:

On his ⁦@neuralink⁩ chip ⁦@elonmusk⁩ wants to make sure you have the latest version: “I think it’s going to be, actually be important to be able to have the upgrade. I mean, you, you wouldn’t want an iPhone 1 stuck in your head, you know.”

https://t.co/PSkA9ojrRA

— Kara Swisher (@karaswisher) September 28, 2020