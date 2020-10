Κορωνοϊός: Αρνητικό το ζεύγος Μπάιντεν – Φοράτε τις μάσκες σας, έγραψε ο Μπαίτεν

Ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ υποβλήθηκαν σε τεστ για τον νέο κορωνοϊό και βγήκαν αρνητικοί, ανακοίνωσε ο γιατρός τους.

Αρνητική στην Covid-19 βγήκε και η υποψήφια αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών, η Κάμαλα Χάρις, καθώς και ο σύζυγός της και θα συνεχίσουν κανονικά το πρόγραμμά τους, σύμφωνα με δύο πηγές. Η Χάρις πρόκειται να μεταβεί στο Λας Βέγκας για μια προεκλογική εκδήλωση.

Ο Δημοκρατικός πρώην αντιπρόεδρος και η Τζιλ Μπάιντεν υποβλήθηκαν σε τεστ αντισωμάτων, το οποίο ήταν αρνητικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γιατρού τους, Δρα Κέβιν Ο’ Κόνορ.

«Ελπίζω ότι αυτό θα χρησιμεύσει ως υπενθύμιση: φοράτε μάσκα, τηρείτε τις αποστάσεις και να πλένετε τα χέρια σας», έγραψε στο Twitter ο Μπάιντεν.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020