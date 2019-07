Κινηματογραφική καταδίωξη στις ΗΠΑ: Κομάντος ακινητοποιούν ημι-υποβρύχιο ναρκεμπόρων (vid)

Σκηνές Τζέιμς Μποντ: Το βίντεο της αμερικανικής ακτοφυλακής, εκτός από… κινηματογραφικό, είναι ενδεικτικό της συνεχιζόμενης «μάχης» των αμερικανικών αρχών κατά των ναρκεμπόρων που έχουν κάνει τη διακίνηση «επιστήμη».

Στο βίντεο καταγράφεται η καταδίωξη από σκάφος των αμερικανικών ναυτικών αρχών ημι-υποβρυχίου, πάνω στο οποίο πηδούν μέλη της ακτοφυλακής, φωνάζοντας και αξιώνοντας να σταματήσει.

Η καταδίωξη πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου, ωστόσο, το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα χθες.

Η ακτοφυλακή κατάφερε να εντοπίσει το σκάφος από αέρος, ενημερώνοντας τις επίγειες και θαλάσσιες δυνάμεις της.

Το πενταμελές πλήρωμα του ημι-υποβρυχίου μετέφερε 8 κιλά κοκαϊνης, αξίας άνω των 569 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το CNN, τα τελευταία τέσσερα χρόνια υπάρχει μία αυξημένη τάση χρήσης των συγκεκριμένων σκαφών – τα οποία ακριβώς επειδή κινούνται μεταξύ νερού και επιφάνειας, δύσκολα γίνονται αντιληπτά – από τα καρτέλ ναρκωτικών της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.

Όπως εξηγεί στρατιωτικός αναλυτής στο CNN, η κατασκευή των συγκεκριμένων σκαφών είναι ακριβή, γι’αυτό και γίνεται μέσα σε ζούγκλες ώστε να μην εντοπίζονται οι έμποροι ναρκωτικών.

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I

— U.S. Coast Guard (@USCG) July 11, 2019